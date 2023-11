Tilskueruroligheder afbryder svensk guldbrag

Guldduellen mellem Malmö FF og Elfsborg søndag eftermiddag blev langt fra en ren fodboldfest, som man kunne have håbet.

Anden halvleg blev således sat i gang med omkring en times forsinkelse, da der havde været uroligheder blandt nogle af Elfsborgs fans på udebaneafsnittet.

Elfsborgs fans var tilsyneladende utilfredse med et net, som blandt andet blev forsøgt antændt. Derudover blev der også kastet med både pyroteknik og andet mod sikkerhedspersonale og politi.

Med godt en halv times forsinkelse kom spillerne omsider på banen for at varme op til anden halvleg, men i stedet for at få kampen sat i gang, blev spillere igen sendt fra banen.

Senere gik brandalarmen på stadion i gang, efter at Malmös fans havde affyret en stribe pyroteknik, og anden halvleg kom først i gang lidt over klokken 17.

Stillingen var på daværende tidspunkt 0-0, hvilket er nok for Elfsborg til at sikre sig titlen. Malmö FF skal vinde for at blive mester.

/ritzau/