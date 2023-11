Tidligere verdensetter tager første World Tour-sejr i to år

Engang var Kento Momota verdens ubestridt bedste med en fjerbold, men siden en voldsom bilulykke i januar 2020 har der ikke været mange højdepunkter i japanerens badmintonkarriere.

Derfor var det en lille milepæl i den nu 29-årige Momotas nye badmintonliv på anden klasse, da han tidligt søndag morgen dansk tid strøg helt til tops i Korea Masters.

I finalen stod han over for landsmanden Koki Watanabe, som blev slået i to sæt med cifrene 21-16, 21-15.

Det er Momotas første turneringssejr på World Touren i to år og den blot anden siden ulykken for snart fire år siden. Hans seneste sejr kom i Indonesia Masters i 2021, hvor han finalebesejrede Anders Antonsen.

I dag er Momota langt fra fordums storhed. Han er rangeret som nummer 52 i verden og blot den syvendebedste japaner på verdensranglisten.

Korea Masters er en såkaldt Super 300-turnering og dermed lavt placeret i World Tour-hierarkiet.

Men finalesejren havde tydeligvis stor betydning for Momota, der storsmilende løftede armene i vejret, da Watanabe slog kampens sidste bold ud af banen.

/ritzau/