Tidligere toppolitiker er ny formand for fodbolddommerne

Den tidligere politiker Jens Rohde er blevet valgt til formand for foreningen Danske Fodbolddommere (DFU) for en toårig periode.

Det oplyser foreningen på sin hjemmeside.

Valget blev gennemført uden modkandidater, og Rohde fortæller i et interview med Viborg Stifts Folkeblad, at hans største opgave bliver at afhjælpe manglen på dommere.

- Vi skal have fortalt alle de gode historier om at være dommer. For det handler altså om meget andet, end at nogle dommere indimellem bliver kaldt grimme ting.

- Det må ikke være hverken den halve eller hele fortælling om at være dommer, for så kan jeg godt forstå, at der er mange, der ikke gider være dommer, siger Jens Rohde til avisen.

- Det skal mere handle om, at man går til en idræt på lige fodbold med andre idrætter. Man går til dommer, som andre går til badminton - og så er der tilmed den ekstra gevinst, at det at jeg dyrker den idræt, gør en kæmpe forskel for mange andre mennesker, påpeger Jens Rohde.

Den nyslåede dommerformand har selv dommereksamen og har dømt i omegnen af 150 kampe.

