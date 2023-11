Team Esbjerg tager tre på stribe mod Ikast og topper CL-gruppe

Ikast Håndbold fik bedre gang i scoringerne og var langt bedre med, men bundlinjen blev for tredje gang i november et nederlag til Team Esbjerg.

35-34 vandt vestjyderne på udebane i Champions League, hvor Jesper Jensens tropper dermed også topper gruppen med 12 point mod Ikasts 10 point efter syv kampe.

Ikast havde tydeligvis lært at de forholdsvis klare nederlag i pokalen og ligaen, men trods store anstrengelser og en føring i anden halvleg endte det med nederlag.

Det skyldes ikke mindst Amalie Milling, som kom ind i Esbjerg-buret og leverede 16 redninger, da Anna Kristensen i starten ikke fik fat i meget.

Næste søndag har Ikast en fjerde og sidste chance for revanche i denne omgang, når Esbjerg er vært for et nyt opgør i Champions League.

Ikast fik i første halvleg modsat i de seneste indbyrdes opgør skudt godt hul på Esbjergs stærke landsholdskeeper, Anna Kristensen. Men desværre for midtjyderne blev indsatsen også krydret med en håndfuld tekniske fejl.

Derfor haltede værterne efter Esbjerg med to-tre mål i det meste af halvlegen. Ikke mindst de norske stjernespillere Henny Reistad og Nora Mørk var med seks og fire mål fremtrædende i en første halvleg, som gæsterne vandt 18-16.

Ikast fik strammet op og ryddet ud i fejlene i starten af anden halvleg, hvor holdet var foran både 21-20 og 22-21.

Men Amalie Milling samt Mørk og Reistad udgjorde en fremragende trio for gæsterne, og deres individuelle klasse blev i sidste ende afgørende.

