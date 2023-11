Sverige flopper i Aserbajdsjan - Ungarn er klar til EM

Sveriges fodboldmænd er i stor krise.

Torsdag tabte holdet 0-3 i Aserbajdsjan trods mere end en halv time i overtal.

Allerede inden kampen stod det klart, at Sverige efter en svag kvalifikation ikke kommer til EM næste år, og at landstræner Janne Andersson stopper, men forventningen var alligevel, at holdet ville kunne klare verdens nummer 120.

Tidligt blev det dog gjort usandsynligt. Efter tre minutter fumlede Manchester Uniteds Victor Lindelöf, og Aserbajdsjans anfører, Emin Mahmudov, straffede det med et flot mål.

Tre minutter senere blev svenskerne spillet tynde, og Renat Dadashov øgede til 2-0.

Sverige kæmpede sig til mere spil og spredte chancer, men generelt var præstationen mangelfuld, og selv ikke efter et rødt kort til værterne efter en lille times spil kom der en svensk scoring.

I stedet sparkede Emin Mahmudov i slutfasen nærmest fra midten af banen bolden ind over Robin Olsens i svenskernes bur og lukkede festen til 3-0.

Aserbajdsjan kan ikke kvalificere sig til EM via gruppen, hvor Østrig og Belgien er kvalificeret, men har stadig chancen via playoffkampe.

Ungarn brugte sin torsdag aften til at sikre sig en EM-billet for tredje gang i træk.

Det blev en kendsgerning, da holdet ude spillede 2-2 mod Bulgarien på et selvmål i sidste øjeblik.

Dermed sikrede Ungarn sig mindst andenpladsen i gruppe G, hvor Serbien også ligger til at gå videre.

Liverpool-spilleren Dominik Szoboszlai smed efter ti minutter et frispark i feltet, som angriberen Martin Adam med hovedet omsatte til 1-0 til Ungarn.

Ungarn havde chancer til en del mere i et opgør, hvor Spas Delev flot udlignede midtvejs mod pausen, inden Ungarn fik 20 minutter i overtal, efter at hjemmeholdet blev ramt af en udvisning, og udeholdet siden gentog bedriften.

Kiril Despodov bragte Bulgarien foran 2-1 på et straffespark, men i overtiden blev Szoboszlais frisparksindlæg rettet ind af en bulgarer, og så brød den ungarske jubel løs.

Det er tredje gang i træk, at Ungarn kvalificerer sig til EM. De seneste to gange er det sket efter playoffkampe, men denne gang er billetten altså sikret tidligere.

Under ledelse af italienske Marco Rossi er Ungarn endnu ubesejret i gruppen med fire sejre og tre uafgjorte. Søndag spiller holdet sidste kamp hjemme mod Montenegro.

Andetsteds slog allerede kvalificerede Spanien på udebane Cypern med 3-1 efter blandt andet en scoring af den 17-årige Barcelona-komet Lamine Yamal, og Skotland spillede 2-2 hos Georgien.

/ritzau/