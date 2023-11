Svenske nederlagsmænd får hug: De skal skamme sig

Helt som ventet er det ikke opmuntrende læsning, der venter de svenske fodboldlandsholdsspillere, hvis de vælger at fordybe sig i anmeldelserne af deres indsats i Aserbajdsjan torsdag aften.

0-3 tabte Sverige til verdensranglistens nummer 120 efter en præstation, hvor den eneste formildende omstændighed var, at svenskerne allerede på forhånd havde forspildt chancen for at kvalificere sig til næste års EM.

- Spillerne skal skamme sig over deres indsats. Det må ikke se sådan ud, siger Bojan Djordjic, der er ekspert på Viaplay.

Kampen var landstræner Janne Anderssons næstsidste i jobbet. Han stopper på søndag, når den sidste, betydningsløse kvalifikationskamp mod Estland er overstået.

Håbet om at den afgående landstræner trods alt ville få en god sidste samling med sit kriseramte hold blev hurtigt skudt ned torsdag aften i Baku. Allerede efter seks minutter var Sverige bagud 0-2.

- Jeg mindes ikke at have set så ussel en indsats af et svensk landshold, siger Djordjic.

I Dagens Nyheter hylder Johan Esk i en kommentar de medrejsende svenske fans. Landsholdet har han til gengæld ikke meget pænt at sige om.

- Der var masser af svenske helte i arenaen i Aserbajdsjan. Men de var alle på tilskuerpladserne. Svenskerne på banen opførte en fodboldparodi. Det var smertefuldt, pinligt og afslørende at se. Sverige er elendig, lyder det.

Janne Andersson har siddet i landstrænersædet i syv år. Han startede stærkt og førte Sverige til VM-kvartfinalen i 2018. Siden fik han også holdet til EM i 2021.

Men efter nederlaget i EM-ottendedelsfinalen til Ukraine er det gået stejlt ned ad bakke for de blå-gule.

Sverige kvalificerede sig ikke til VM i Qatar. I Nations League er holdet rykket helt ned i tredje lag. Og i den igangværende EM-kvalifikation har svenskerne på intet tidspunkt lignet en kommende slutrundedeltager.

Torsdagens indsats var et nyt lavpunkt, skriver Therese Strömberg i Expressen.

- Man har kun sig selv at bebrejde, og de sidste to år er det støt og roligt blevet dårligere. Men så slemt som dette? Så pinligt som dette? Burde det overhovedet være muligt, spørger hun i en kommentar.

Sverige er henholdsvis 10 og 12 point efter Belgien og Østrig, der i oktober sikrede sig de to EM-billetter fra kvalifikationsgruppe F.

/ritzau/