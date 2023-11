Svensk landstræner: Roony har stadig meget at bevise

Det svenske stortalent Roony Bardghji har gang i en stor sæson for FC København i en alder af blot 17 år.

I onsdags blev han matchvinder for FCK mod Manchester United i Champions League, og efterfølgende sagde han til B.T., at han undrer sig meget over, at han ikke er udtaget til Sveriges A-landshold.

Mandag blev Sveriges landstræner, Janne Andersson, konfronteret med Bardghjis holdning.

Andersson mener ikke, at Bardghji er landsholdsklar, men mener, at hans tid nok skal komme.

- Roony er en spiller, som vi har fulgt meget tæt. Han har god kvalitet i sin afslutning, men har stadig meget at bevise på højeste niveau for at nå det sidste skridt.

- Min efterfølger vil få stor glæde af ham i fremtiden, men han er der ikke helt endnu, siger Janne Andersson på et pressemøde ifølge avisen Expressen.

Han har dog ingen problemer med Roony Bardghjis holdning.

- Jeg tager de spillere med, jeg synes er de bedste. Så hvis Roony selv vil være med, er det fint. Han er en meget flink og en god fyr, jeg har ingen mening til, at han vil på landsholdet.

Bardghji ytrede sin skuffelse over den manglende udtagelse til B.T. efter sit sene sejrsmål mod United.

- Det er faktisk "sygt" ikke at komme med. Men jeg er ikke en person, der klager. Jeg tager det, som det kommer. Men det er sygt - det er det virkelig. Jeg synes, jeg fortjener det, sagde Roony Bardghji.

Han har i denne sæson scoret syv superligamål for FCK.

Han optrådte for Sveriges U21-landshold senest i september.

Roony Bardghji fylder 18 år på onsdag.

/ritzau/