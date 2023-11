Store VAR-ændringer kan ifølge britisk avis være på vej

Fejlagtigt dømte mål. Manglende straffespark og røde kort. Dårlig kommunikation.

Det var meningen, at VAR skulle ændre fodbolden til det bedre, da man startede med at indføre teknologien for syv år siden.

Kontroverserne har imidlertid stået i kø, og særligt i Premier League har brugen af teknologien i denne sæson fået kritik.

Men nu er fodboldens lovgivende organ, The International Football Association Board (Ifab), angiveligt klar til at kigge på en række mulige ændringer.

Ifølge den britiske avis The Telegraph har Ifab for nylig påbegyndt en række drøftelser om, hvordan man kan forbedre VAR.

Uefa og andre kontinentale fodboldforbund deltager ifølge mediet i drøftelserne, mens også parter som Premier League ventes at blive involveret i de kommende uger.

Det er dog ifølge The Telegraph usandsynligt, at de mulige ændringer træder i kraft allerede fra næsten sæson, da de først skal afprøves.

Og det er ikke sikkert, at det falder i god jord hos Premier League-managere som Liverpools Jürgen Klopp, Arsenals Mikel Arteta og Tottenhams Ange Postecoglou, der alle har følt sig bortdømt i løbet af denne sæson.

Derfor er der ifølge mediet stigende opbakning i Premier League til at indføre semiautomatisk offside, som de bedste engelske klubber ellers i sommer stemte imod.

Teknologien går ud på, at hvis en spiller befinder sig i en offsideposition, aktiverer systemet en alarm i VAR-rummet, som kan hjælpe dommerne med at træffe beslutninger hurtigere.

Det benyttes allerede i Champions League, og blev desuden brugt under sidste års VM i Qatar.

The Telegraph skriver også, at flere managere i Premier League har opfordret det engelske dommerorgan PGMOL til at parre dommere med den samme VAR-dommer så ofte som muligt for at forbedre samarbejdet.

Dommerorganet er i øvrigt blevet bedt om at tydeliggøre, hvad der udgør "klare og åbenlyse" fejl.

/ritzau/