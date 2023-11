Spillere kritiserer Parkens plæne før vigtig EM-kvalkamp

FC København og Brøndby spillede søndag 0-0 i Superliga-sæsonens andet derby.

Efter kampen kom nationalarenaens græstæppe i fokus, da spillere fra begge lejre gav interviews i mixed zone.

Eksempelvis luftede Daniel Wass sin holdning til den medtagne bane i Parken, der om fem dage danner rammen for Danmarks vigtige EM-kvalifikationskamp mod Slovenien.

- Det er ikke en topbane, hvis man tænker på, at FCK spiller i Champions League, og at landsholdet skal herind og spille lige om lidt. Det er ikke sådan en bane, man håber på at komme ind og se.

- Den er tung, og der er mange steder, hvor der er ikke er noget græs, men det skal ikke være nogen undskyldning, siger Brøndby-profilen.

FCK’s profil Rasmus Falk giver rivalen ret i betragtningerne omkring banen. Ifølge midtbanespilleren fik det en betydning for spillet i søndagens derby.

- Der var mange dueller på en dårlig bane, så det var ikke fantastisk fodbold.

- Det gjorde, at det blev lidt sværere at sætte tingene sammen. Der kom flere dueller og lidt mere simpelt spil, siger Falk, der desuden forholdte sig til muligheden for at blive udtaget til Kasper Hjulmands landsholdstrup.

- Det er ude af mine hænder. Det passer mig fint. Jeg gør alt, hvad jeg kan i FC København, og jeg har også fundet ud af, at det er der, jeg kan gøre størst forskel for dansk fodbold. Det stræber jeg efter hele tiden.

Kasper Hjulmands trup er egentligt på plads, men Christian Eriksen og Rasmus Højlund udgik begge for Manchester United lørdag, og søndag gik Andreas Skov Olsen også tidligt ud, da Club Brugge var i aktion.

Danmark kan med en sejr over Slovenien sikre billetten til EM-slutrunden i sommeren 2024.

Ud over hjemmekampen mod Slovenien skal det danske landshold også en tur til Nordirland i den kommende landskampspause, hvor EM-kvalifikationens sidste gruppekampe afvikles.

/ritzau/