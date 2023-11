Sne ødelægger også skiløbernes andendagsgilde på Matterhorn

Planenerne om at arrangere World Cup-styrtløb på Matterhorn i 3700 meters højde er igen blevet destrueret af det uberegnelige vintervejr.

Heller ikke søndag kommer de fartglade skiløbere i konkurrence, meddeler Det Internationale Skiforbund (FIS) på det sociale medie X.

- Desværre er grundene til dagens aflysning de samme som i går. Konstant tungt snefald og vind forhindrer dagens løb i at komme i gang, lyder det.

Dermed må styrtløberne rejse videre med uforrettet sag, som konsekvens af at vinteren de seneste dage har meldt sin ankomst på det berømte bjerg på grænsen mellem Italien og Schweiz.

Vejret forpurrede også de planlagte træningsseancer torsdag og fredag. Dermed blev onsdagens træning den eneste gang, styrtløbspisten på Gran Becca-gletsjeren kom i brug i denne omgang.

Løbene på Matterhorn har stået under en uheldig stjerne. Da Gran Becca skulle introduceres på World Cuppen i sidste sæson, lykkedes det ikke at gennemføre nogen af de i alt fire planlagte styrtløb for mænd og kvinder.

Dengang var det mangel på sne, der spændte ben for arrangementerne.

Nu håber arrangørerne, at kvindernes to styrtløb i næste weekend trods alt kan gennemføres efter planen.

Mændenes World Cup-sæson skulle være begyndt 28. oktober, men er ikke kommet i gang endnu. Sæsonpremieren i storslalom på Rettenbach-gletsjeren ved Sölden måtte stoppes i utide på grund af kraftig blæst.

/ritzau/