Slovakiet banker Island og booker EM-billet

Slovakiet bliver en del af EM-slutrunden i Tyskland næste år.

Torsdag slog holdet med FC Københavns Denis Vavro i forsvaret således Island 4-2 på hjemmebane og sikrede sig matematisk andenpladsen i gruppe J, som Portugal allerede havde vundet på forhånd.

Island har en lille chance for at spille sig til EM via playoff.

FC Københavns 19-årige angriber Orri Oskarsson headede flot Island foran efter 17 minutter, men hjemmeholdet sad derudover ellers rimelig tungt på spil og chancer.

Juraj Kucka headede balance i regnskabet, og Ondrej Duda nåede også at gøre det til 2-1 inden pausen på et straffespark.

Sparta Prags Lukás Haraslín øgede til 3-1 og 4-1 med nærmest identiske aktioner, og så var Lyngby-spilleren Andri Gudjohnsons scoring med låret et kvarter før tid mest af alt til pynt.

I Liechtenstein cruisede Portugal med en 2-0-sejr videre mod fuldt hus. Ni af ni mulige sejre har holdet hentet i gruppen.

Cristiano Ronaldo scorede sit landskampsmål nummer 128 og udbyggede dermed sin egen rekord som den mest scorende mandlige landsholdsspiller nogensinde.

Luxembourg, der overraskende var førsteudfordrer til Slovakiets andenplads, bankede Bosnien med 4-1 efter blandt andet en scoring af FC Kölns Mathias Olesen, der blev født og boede i Danmark, inden han flyttede til Luxembourg som seksårig.

/ritzau/