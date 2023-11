Skiregler tvinger nordmænd til at bruge stor pose penge

Frygten for at blive diskvalificeret har fået det norske landshold i skisportsgrenen nordisk kombineret til trække i spenderbukserne.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

I foråret forbød Det Internationale Skiforbund (FIS) udøverne at smøre deres ski med voksprodukter, der indeholder fluor.

Det gjaldt fra den nye sæson. World Cup-sæsonen var kun lige begyndt, da den alpine skiløber Ragnhild Mowinckel som den første blev diskvalificeret, efter at der var fundet en for stor koncentration af fluor på hendes ski.

På det norske landshold i nordisk kombineret vil man undgå en lignende sag og har derfor lagt knap en halv million norske kroner, som svarer til lidt over 300.000 danske kroner, efter en testmaskine.

Den er pengene værd, mener sportschef Ivar Stuan.

- Det er en dyr investering, men det er for at sikre os, at skiene er fluorfrie, når vi giver skiene til udøverne, forklarer han ifølge NTB.

Ud over maskinen er den såkaldte smørechef gået fra deltid til en fuldtidsstilling. Samlet set har nordmændene kastet næsten en million norske kroner efter at tilpasse sig de nye regler.

- Vi har øget lønomkostningerne med mange hundrede tusinde kroner. Det nærmer sig også flere hundrede tusinde i udskiftning af udstyr, siger Ivar Stuan.

Forbuddet er indført for at minimere de sundheds- og miljømæssige risici, der er forbundet med at smøre skiene med fluorholdige produkter og sprede det på pisterne.

Ragnhild Mowinckel forstod ikke, hvorfor hun blev diskvalificeret i første afdeling af kvindernes World Cup. Senere har test vist, at der var tale om en gammel, fluorholdig glidevoks.

