Sinner slår Djokovic og komplicerer Runes regnestykke

Den helt store regnemaskine kan komme i spil, når man torsdag skal finde semifinalisterne fra Holger Runes gruppe ved ATP Finals.

Det kan blive aktuelt efter tirsdagens dramatiske kamp, hvor italienske Jannik Sinner efter mere end tre timers tennis slog den serbiske verdensetter, Novak Djokovic, med cifrene 7-5, 6-7, 7-6.

Dermed har Sinner to sejre, mens Rune og Djokovic har hver én før sidste spilledag i gruppen.

En ting er sikkert: Rune skal slå Sinner for at leve videre i turneringen. Taber danskeren, er det slut for denne gang.

Vinder Rune med 2-0 i sæt, går danskeren videre, endda som gruppevinder.

Hvis Rune vinder med 2-1 i sæt, bliver det mere kompliceret. Så kan Rune risikere at ryge ud på en tredjeplads, hvis Djokovic samme dag slår polske Hubert Hurkacz med 2-0 i sæt.

I så fald kan det ende i et regnskab på vundne partier.

Sinner kunne have sikret sin plads i semifinalen ved at vinde 2-0 i sæt over Djokovic, men serberen fik hevet et sæt hjem i det forrygende drama.

På hjemmebane i Torino havde Sinner en vanvittig kulisse i ryggen, og det tog han fordel af i første sæt.

I begyndelsen servede begge formidabelt og gav intet væk, og det var meget lige i den velspillede forestilling frem til 5-5.

Her spillede Sinner et fremragende parti og brød, selv om Djokovic havde været foran med 40-0.

Bagefter servede Sinner sættet rent hjem til 7-5 og endte med at vinde ti bolde i træk.

Djokovic var tydeligvis frustreret og havde nu kniven for struben. Han var klar over, at han med et nederlag i to sæt ikke længere ville have sin skæbne i egne hænder på torsdag.

Serberen var da også enormt fokuseret, men Sinner fastholdt også sit høje niveau.

De to holdt serv seks gange hver uden at afgive en eneste breakbold, og så måtte de i tiebreak.

Her viste Djokovic sine specielle evner, når en kamp spidser til, og han vandt med 7-5.

I tredje sæt kom Sinner på sejrskurs med servegennembruddet til 4-2, men igen løftede Djokovic niveauet og svarede tilbage med det samme.

Efter tre timers spil måtte de derfor ud i en ny tiebreak for at finde kampens vinder.

Denne gang var Sinner helt suveræn. Han bragte sig på 5-0 og vandt tiebreaken med 7-2.

Nu venter så torsdag en kamp mod Holger Rune, hvor billetterne til semifinalerne skal fordeles.

Rune vandt tidligere tirsdag over Stefanos Tsitsipas, der opgav med en skade efter blot tre partier.

