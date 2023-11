Sinner efter sejr over Djokovic: Det er toppen af toppen

- Når du vinder over verdensetteren, som har vundet 24 grand slams, er det tydeligvis toppen af toppen.

Sådan lyder det fra italienske Jannik Sinner, der tirsdag slog serbiske Novak Djokovic med cifrene 7-5, 6-7, 7-6 ved ATP Finals.

- Det betyder meget for mig, siger Sinner, der var på hjemmebane i Torino.

Efter at have tabt første sæt, udlignede Djokovic efter et brutalt andet sæt, hvor begge holdt serv seks gange hver uden at afgive en eneste breakbold, hvorefter de måtte i tiebreak.

Her viste Djokovic sine specielle evner, når en kamp spidser til, og han vandt med 7-5.

I det afgørende sæt kom Sinner på sejrskurs med servegennembruddet til 4-2, men igen løftede Djokovic niveauet og svarede tilbage med det samme.

Efter tre timers spil måtte de derfor ud i en ny tiebreak for at finde kampens vinder. Her var Sinner suveræn og vandt med 7-2.

- I denne type kampe får man meget få muligheder, og hvis du ikke benytter dig af dem, så gør den anden spiller det, siger Djokovic, hvis sejrstime på 20 kampe dermed blev brudt.

- Nogle kampe vinder du - andre taber du ... Jeg tror ikke, jeg gjorde alt for mange ting galt i forhold til mit spil. Han var bare mere afgørende og modig i de øjeblikke, hvor det var nødvendigt.

Begge spilleres videre skæbne i ATP Finals afgøres dermed i sidste runde af gruppespillet, hvor Sinner møder danske Holger Rune.

Djokovic står over for Hubert Hurkacz, der er kommet med på et afbud efter Stefanos Tsitsipas' skade.

/ritzau/AFP