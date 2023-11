Silkeborg-træner langer ud efter "håbløse" regler

Handsreglerne i fodbold er håbløse.

Det mener i hvert fald Silkeborg-træner Kent Nielsen efter 1-1-kampen mod Randers FC fredag aften.

Her fik Silkeborg til sidst tilkendt et straffespark, som indskiftede Søren Tengstedt dog endte med at misbruge.

- Jeg ærgrer mig over, at vi ikke scorede, men jeg synes, reglerne er håbløse, siger Kent Nielsen til TV3 Sport.

Bolden hoppede i situationen ned på armen af en upresset Mads Enggård i feltet.

- Det er jo ikke en chance til os, men den rammer hans arm, og så står der i fodboldloven, at man skal dømme straffe.

- Det kunne have været kampafgørende i en ikke-kampafgørende situation. Det er jeg ærgerlig over, og det har jeg sagt længe - både når det går os i mod, og når vi får noget, siger Silkeborg-træneren.

Silkeborg havde svært ved at producere åbne chancer i opgøret, og ligatopscorer Alexander Lind blev med bøjet hoved skiftet ud efter 63 minutter.

Det var angriberens tredje målløse kamp i træk, og Lind er en meget hård kritiker af sig selv, fastslår Kent Nielsen.

- Det er faktisk lidt befriende i en verden, hvor mange unge fodboldspillere godt nok har svært ved at se, at de laver fejl. Men Alexander er hård ved selv, og det skal vi have hjulpet ham med, så han ikke bliver destruktiv.

- Han er meget selvkritisk, og det er der ikke mange, der er i vores tid, hvor anerkendelse har været en stor del af alle børns opvækst.

- Alexander er anderledes, og det skal vi hjælpe ham, ligesom vi skal hjælpe dem, der er vant til den anerkendende stil, så de kan se lidt på deres egen fejl, siger Nielsen til TV3 Sport.

Randers-keeper Patrik Carlgren nappede Tengstedts straffespark til sidst, men han har svært ved at være rigtig glad efter en kamp, hvor Randers førte 1-0 i 65 minutter.

- Jeg er selvfølgelig skuffet, for vi skulle gerne have tre point. Vi trykkede godt på, og det var lidt uheldigt. Jeg er selvfølgelig stolt af min redning, og et point er okay.

- Men vi gik lidt i panik til sidst, og der skal vi blive bedre. Men sådan er det. Vi må arbejde hårdt og være bedre næste gang, siger den svenske målmand til TV3 Sport.

/ritzau/