Sen Israel-scoring spolerer tidlig schweizisk EM-billet

Det så længe ud til, at Schweiz onsdag aften skulle booke billet til næste sommers EM i fodbold, men en sen israelsk udligning til 1-1 spolerede det.

Schweiz skulle bare bruge en sejr for at kvalificere sig til næste sommers slutrunde, og holdet var også bedst i første halvleg, men blev mere passive undervejs i kampen, hvilket endte med at koste.

Med to spillerunder tilbage topper Schweiz gruppe I med 16 point, mens Rumænien ligger toer med samme pointantal.

Israel ligger nummer tre med 12 point, mens Kosovos EM-håb også stadig lever på fjerdepladsen med ti point.

På grund af den væbnede konflikt mellem Israel og Hamas har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet, at Israel ikke må spille sine hjemmekampe på israelsk jord. I stedet blev kampen onsdag mod Schweiz spillet i den ungarske by Felcsut.

Schweiz dominerede begivenhederne i første halvleg og var det bedste hold på banen.

Efter flere store misbrugte chancer kom schweizerne også i front, da angriber Ruben Vargas headede bolden ind bag Omri Glazer i Israel-målet efter 35 minutter.

Israel kom stærkt ud efter pausen og var efter et par minutter tæt på at bringe balance i regnskabet, da Anan Khalaili sendte et hovedstød på overliggeren.

Generelt var Israel bedre med i opgøret i anden halvleg, hvor Schweiz trak sig en del længere tilbage på banen.

Mod kampens slutning straffede Israel de passive schweizere, da indskiftede Shon Weissman udlignede til 1-1.

Det frustrerede schweizerne, og i de døende minutter blev schweizeren Edimilson Fernandes sendt tidligt i bad for en voldsom tackling med knopperne forrest.

/ritzau/