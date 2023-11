Schmeichel og legender siger farvel til Bobby Charlton

Peter Schmeichel, prins William og et hav af ikoniske fodboldfigurer mødte mandag op til afsked med Sir Bobby Charlton, der som 86-årig afgik ved døden i oktober.

Tusindvis af mennesker var stimlet sammen langs ruten, da rustvognen med Bobby Charltons kiste rullede forbi blandt andet Old Trafford på vej mod Manchester Cathedral, hvor der var ventet 1000 gæster til begravelsen.

Foran Old Trafford stoppede kortegen ved statuen, som forestiller Charlton i selskab med Manchester United-legenderne Dennis Law og George Best.

I kirken i midten af byen var Manchester Uniteds tidligere succesmanager Sir Alex Ferguson troppet op. Det samme var ikoner som Roy Keane, Wayne Rooney og Andy Cole, som alle har fejret store triumfer i Manchester United.

Blandt gæsterne var også Bobby Charltons tidligere holdkammerat i Manchester United Alex Stepney, som leverede pæne ord om sin gamle ven.

- Der var intet, der steg ham til hovedet. Alt handlede om at spille for Manchester United. I landsholdstjeneste handlede det altid om at vinde, og det var, hvad Bobby Charlton stod for.

- Han var en ydmyg mand. En stor familiemand. Det steg ham aldrig til hovedet, siger Alex Stepney ifølge BBC.

Bobby Charlton havde en lang karriere på det engelske landshold og spillede en afgørende rolle, da England i 1966 vandt VM.

Hos Manchester United blev han en kæmpe figur fra sin debut i 1956 og frem til 1973. Han nåede at spille i alt 758 kampe for klubben.

Han lavede mål på samlebånd og var kendt som en spiller, der nok gav sig fuldt ud, men som sjældent gik over stregen.

Men karrieren og faktisk også Charltons liv kunne have været forbi, før den rigtig kom i gang.

Blot 20 år gammel sad han i det fly fyldt med Manchester United-spillere, som forulykkede under en mellemlanding i München på vej tilbage fra en Europa Cup-kvartfinalekamp.

Otte spillere døde, men Bobby Charlton overlevede ulykken. Episoden, der skete i 1958, har fulgt ham hele livet, har han flere gange fortalt.

/ritzau/