Ryder Cup-profil sætter Højgaard og Olesen til vægs

Danmarks bedste mandlige golfspillere strålede i denne uge i Nedbank Golf Challenge i Sydafrika.

Kun én ting manglede, og det var den amerikanske Ryder Cup-profil Max Homa, som spolerede den helt store fest.

Homa snuppede således sejren med en samlet score på 19 slag under banens par efter 72 huller og henviste Nicolai Højgaard og Thorbjørn Olesen til henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Nicolai Højgaard præsterede en fin søndagsrunde med fire birdies og nul bogeys, men endte samlet med fire slag op til Homa.

Olesen var en overgang helt oppe og snuse til sejren, men bogeys på 12. og 13. hul samt en dobbeltbogey på 17. hul blev kostbare. Olesen sluttede fem slag efter Homa.

Bedste dansker søndag blev Rasmus Højgaard med en score på fem slag under par, hvilket sendte han op på en delt sjetteplads, der kan vise sig at være særdeles værdifuld.

Både Olesen og Rasmus Højgaard kæmper således for at sikre sig et kort til den amerikanske PGA Tour, hvor Nicolai Højgaard allerede er sikret adgang i 2024.

De ti bedste spillere på DP World Tours Race to Dubai-liste får et PGA Tour-kort efter næste uges sæsonfinale, og mens Olesen i den grad er inde i varmen, skal Rasmus Højgaard formentligt ud og levere en stærk turnering i Dubai.

Homa får et beløb svarende til godt syv millioner kroner for sejren i Sydafrika. Nicolai Højgaard indkasserer knap 4,7 millioner kroner og Olesen knap 2,7 millioner kroner.

