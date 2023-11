Rune før sæsonfinale-brag: Djokovic har ikke dårlige dage

Når den danske tennisstjerne Holger Rune søndag debuterer i ATP Finals, er det mod feltets største stjerne, Novak Djokovic, der har vundet sæsonfinalen seks gange og dermed er rekordholder sammen med ikonet Roger Federer.

Rune og Djokovic er begge en del af turneringens grønne gruppe, og lodtrækningen formede sig sådan, at de mødes søndag aften, efter at gruppens øvrige deltagere, Jannik Sinner og Stefanos Tsitsipas, har spillet søndag eftermiddag.

Det er blot ni dage siden, at Rune senest mødte Djokovic i et brag af en kamp i Paris Masters, hvor serberen vandt 7-5, 6-7, 6-4 efter næsten tre timers tennis.

Rune ramte egentlig dagen, men det var bare en af de kampe, hvor Djokovic evnede at finde et magisk niveau, når det var påkrævet.

- Du kan ikke bare håbe på, at han misser et slag eller har en dårlig dag. Han taber måske fire eller fem kampe på et år, så han har ikke dårlige dage.

- Du er nødt til selv at spille din bedste tennis og være allermest fokuseret. Du skal være klar på at give alt, siger Holger Rune ifølge ATP's hjemmeside om nøglen til at slå Djokovic.

Rune kender formlen, da han har slået Djokovic to gange i deres fire møder, blandt andet i Paris Masters-finalen for et år siden.

- Jeg nyder at spille mod ham, for det er fantastisk at dele banen med sådan en legende, og vi har altid haft store kampe mod hinanden.

- Sidste kamp i Paris var også en god kamp (i sidste uge, red.). Jeg må lære lidt af den og gøre det lidt anderledes denne gang, så jeg kan vinde, lyder det fra Rune.

Selv om Rune skulle tabe til Djokovic søndag, står han på papiret med gode muligheder for at slutte blandt de to bedste i gruppen, der avancerer til semifinalen.

I indbyrdes kampe fører Rune i hvert fald med 2-0 mod både Sinner og Tsitsipas inden deres møder i næste uge.

Sæsonfinalen spilles frem til på søndag.

Søndagens kamp mellem Rune og Djokovic er programsat til klokken 21.

/ritzau/