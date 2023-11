Rørt Vejle-back spillede for afdød angriber: Dejligt at give ham tre point

Det var noget af et chok, da den tidligere Vejle-spiller Raphael Dwamena lørdag faldt om på banen og døde, da han var i aktion for sin albanske klub, KF Egnatia.

Den ghanesiske angriber var at finde i Nørreskoven hos Vejle i 2020/21-sæsonen, hvor han spillede en halv sæson i klubben. På den tid nåede Dwamena at gøre et stort indtryk på alle i og omkring klubben.

Det fortæller Vejle-spiller Thomas Gundelund, der også var på holdet tilbage i 2021, og det tragiske dødsfald gav den unge back yderligere motivation i søndagens kamp mod Lyngby.

- Det var virkeligt dejligt at give ham tre point.

- Jeg blev chokeret, da jeg fik det at vide. Men jeg brugte det også som motivation, fordi jeg skulle ud og kæmpe for ham. Han var en rigtig god fyr, og jeg husker ham tydeligt, fra da han var her, fortæller Gundelund.

Raphael Dwamena kom til Vejle fra Levante i sommeren 2020, og han besad derfor nogle fodboldmæssige kvaliteter, der var fra en lidt højere hylde, end man ellers er vant til i Vejle.

Men det var specielt de menneskelige kvaliteter, som Thomas Gundelund fremhæver hos den nu afdøde angriber.

- Jeg husker ham som et fantastisk menneske udenfor banen. Han tog sig af alle og gav os mange gode råd. Han havde prøvet mere end de fleste andre i truppen, så han var god til at hjælpe os andre.

- Jeg vil også huske ham for hans fodboldmæssige kvaliteter. For han havde jo spillet på et højere niveau og var nok også lidt for god til at være i Superligaen, hvor vi fik hentet ham på grund af hans hjertefejl, som desværre kostede ham livet, husker Vejle-spilleren.

Også Vejle-direktør Henrik Tønder var berørt af situationen, da Dwamena gjorde et stort indtryk på alle i og omkring Vejle Boldklub.

- Han havde en megagod indflydelse på sine holdkammerater, og han gjorde stort indtryk på direktionsgangen og administrationen. Han har efterladt et rigtig godt indtryk, og derfor er det selvfølgelig utrolig trist, det der er sket.

Men det var altså en hjertefejl, der gjorde, at Raphael Dwamena i første omgang ikke fik mere end seks kampe for Vejle, som ikke ville spille med ham grundet sundhedsfaglige hensyn.

Dwamena fortsatte dog alligevel karrieren, indtil han i går faldt om på grønsværen. Henrik Tønder vil dog ikke kommentere yderligere på, hvorvidt det var en god idé at fortsætte karrieren.

- Uha, jeg er først og fremmest ked af det på hans vegne og på hans families vegne, og så vil jeg helst ikke kommentere på hans valg om at spille. Men jeg tror, at han var nået frem til den konklusion, at han bare ville spille, forklarer Tønder.

Inden Vejles kamp mod Lyngby blev der afholdt et minuts stilhed til ære for den tidligere Vejle-angriber.

/ritzau/