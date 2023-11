Røndbjergs holdkammerater overrækker Biden en ishockeystav

Danske Jonas Røndbjergs Vegas Golden Knights var mandag på besøg i Det Hvide Hus for at fejre NHL-holdets Stanley Cup-sejr tidligere på året.

Her blev de modtaget af den amerikanske præsident, Joe Biden, og vicepræsident Kamala Harris.

Vegas Golden Knights vandt i juni ishockeysportens fornemste trofæ, Stanley Cup, over Florida Panthers 4-1.

Finaleserien bliver spillet som en bedst ud af syv-turnering.

Selv var Røndbjerg dog ikke med til at sikre trofæet, da han fra januar var sendt ned til udviklingsholdet Henderson Silver Knights i AHL på næstøverste niveau.

Vegas Golden Knights-anfører Mark Stone sagde mandag i en tale henvendt til Biden, at besøget hos den amerikanske præsident indgød ham og hans holdkammerater med ærefrygt.

- Det er meget nemmere at spille hockey foran 20.000 end det her - det kan jeg bekræfte, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ved besøget overrakte Vegas Golden Knights præsidenten en ishockeystav og en trøje med Bidens navn på.

Vegas Golden Knights ligger efter 15 kampe i denne sæson på førstepladsen i Western Conference med 12 sejre.

Biden udtrykte mandag forundring over, at Vegas Golden Knights, der hører til i Las Vegas, har bygget et succesfuldt ishockeyhold midt i ørkenen i den amerikanske delstat Nevada.

- Det virkede som en ønskedrøm, men holdets ejerskab udviste tillid og forudså, at man ville kvalificere sig til slutspillet inden for tre år og vinde en Stanley Cup inden for seks år, lød det fra Biden ifølge NHL's hjemmeside.

Røndbjerg har spillet fem kampe med ét mål og to assists til følge i NHL i denne sæson.

Den 24-årige nordsjællandske forward spillede i sidste sæson 13 kampe for Vegas Golden Knights.

