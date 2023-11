Real-præsident vil have Super League: Ellers dør fodbolden

Real Madrids præsident, Florentino Pérez, har siden 2021 været en af tovholderne for at oprette et alternativ til Uefas Champions League.

Og nu insisterer Pérez endnu en gang på, at man tager diskussionen om Super League op igen.

- Enten reagerer vi nu, ellers overlever fodbolden ikke, siger Florentino Pérez til Real Madrids årlige generalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP.

I 2021 præsenterede flere europæiske storklubber idéen om Super League, men efter stor kritik fra omverdenen faldt projektet til jorden.

Real Madrid og rivalerne fra Barcelona er de eneste to klubber, der stadig forsøger at skabe en konkurrent til Champions League-turneringen.

Og Florentino Pérez holder fast i, at udbryderligaen er den rette vej frem. Han fremhæver blandt andet, at det vil være gavnligt for fans, der synes, de betaler for meget for et produkt, der ikke har konstant høj kvalitet.

- Det giver ikke nogen mening, at man skal give 10 procent af sin mindsteløn for at have adgang til fodbold. Super League er designet til at løse alle de problemer, siger han ifølge AFP.

- Fodbold går igennem en hidtil uset institutionel krise. Super League er mere nødvendig end nogensinde før.

Uefas velkendte turnering Champions League skifter fra næste sæson format, så der ikke længere vil være et gruppespil, som man har set hidtil. I stedet vil 36 hold dyste på tværs af samme liga.

Pérez kalder det nye system for absurd og siger, at den nye struktur ikke tager hensyn til spillerne og fansenes behov.

- Den nye model vil yderligere støde fans væk fra sporten, og især de yngste, siger Pérez ifølge det spanske medie Marca.

I december vil EU-domstolen ifølge AFP tage endelig stilling til Super League-projektet.

/ritzau/