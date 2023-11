Real Madrid sprudler i storsejr efter tidligt drømmemål

Real Madrid slog sent lørdag aften Valencia og holder dermed snor i La Ligas sensationelle førerhold fra Girona.

På hjemmebane vandt Real Madrid med hele 5-1 og kom dermed på 32 point for 13 kampe.

Det skete på en aften, hvor angriberne Rodrygo og Vinicius Junior var i overdådigt spillehumør med to mål hver. De gjorde stort set, hvad der passede dem.

En forsvarsspiller satte dog gang i festen. Der var blot spillet et par minutter, da den rutinerede Daniel Carvajal bragte Real på vindersporet.

Retningsbestemt tæmmede han bolden uden for feltet og scorede med et flot langskud.

Valencia kom dog godt med i kampen og havde gode chancer til at udligne. Alligevel blev det Real, der kort før pausen kom på 2-0.

Rodrygo gled igennem i højre side og sendte bolden ind foran mål, hvor Vinicius Junior kastede sig frem og scorede med brystkassen.

Det var som om, at fordoblingen tog modet fra udeholdet. I hvert fald kom Valencia skidt ud til anden halvleg og var allerede efter fem minutter bagud med 0-4.

Først fik Vinicius Junior tid og plads til at løbe frem mod Valencias mål og afslutte med et tørt hug lige uden for feltet, og et minut senere sendte Valencia-keeper Giorgi Mamardashvili bolden direkte ud til Rodrygo, der let scorede til 4-0.

Seks minutter før tid scorede også Rodrygo sit andet mål, da han driblede sig fri og scorede og fuldendte en vellykket aften. Og så levede han nok med, at Hugo Duro nåede at reducere i den anden ende.

Tidligere lørdag bragte Girona sig på 34 point på førstepladsen med en udesejr på 2-1 over Vallecano.

Girona kom ellers tidligt bagud, men alligevel endte det med den femte ligasejr på stribe.

Kun én gang har holdet tabt i denne sæson. Nederlaget faldt mod Real Madrid.

/ritzau/