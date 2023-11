PSG-træner revser Kylian Mbappé trods hattrick

PSG-træneren Luis Enrique er ikke tilfreds med Kylian Mbappés præstation i lørdagens 3-0-sejr over Reims, selv om franskmanden scorede hattrick.

Det sagde Enrique efter kampen i den bedste franske liga til streamingtjenesten Amazon Prime ifølge mediet ESPN.

- Jeg er ikke særligt glad for Kylian i dag. Hvorfor? Fordi managere er så mærkelige. Om målene har jeg intet at sige - jeg har ingen klager, lød det.

- Men jeg tror, han kan hjælpe holdet på mange forskellige måder, fordi han er så vigtig.

Mbappé scorede sit 11., 12. og 13. ligamål i denne sæson i lørdagens opgør, der blev spillet på Reims' hjemmebane.

Det er uklart, præcis hvad Enrique ikke var tilfreds med ved Mbappé efter sejren, der sendte PSG til tops i Ligue 1.

- Jeg fortæller ham det først, og efterfølgende kommer jeg aldrig til at fortælle jer det, fordi det ikke er offentligt, sagde Enrique.

- Vi synes, at Kylian er en af de bedste spillere i verden. Det er der ingen tvivl om. Men vi har brug for mere, og vi vil have ham til at gøre flere ting. Det er min mening.

Mbappé, der også var tæt på at score et fjerde mål i kampen, mente tilsyneladende heller ikke, at det var hans bedste præstation.

- I al ydmyghed behøver jeg ikke at spille godt for at score mål. Men jeg vil gerne gøre begge dele, sagde han.

Mbappé er topscorer i Ligue 1, som PSG fører med et point ned til Nice, der fredag spillede uafgjort mod Montpellier.

