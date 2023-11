Pragmatikeren har nedkølet sit varme sæde med fornuft

Det er ikke mere end tre måneder siden, Viaplay-ekspert Stig Tøfting havde en klumme på tipsbladet.dk med overskriften: "Ja, gu' er Jesper Sørensen fyringstruet".

Den udkom på dagen, hvor Brøndby tabte 1-3 til FC Nordsjælland og stod med tre point efter tre kampe i sæsonen. Og kort efter et mesterskabsspil sæsonen før, hvor Brøndby havde præsteret ujævnt og lidt store nederlag til Viborg og Randers.

Siden er meget sket i Brøndby. Mikkel Bischoff, der er ekspert hos Discovery, mener faktisk, at Jesper Sørensen sidder mere sikkert i trænersædet forud for derbyet mod FCK søndag, end han nogensinde har gjort.

- Der skal mere til nu, før der kommer fyringssnak. Han har også fået mere kredit i banken, fordi han har vist, at han har kunnet komme igennem en hård periode og overleve en nedtur, mener Bischoff.

Siden nederlaget i tredje runde har Brøndby kun tabt en enkelt ligakamp og spillet to uafgjort i de efterfølgende 13 kampe. Resten har givet fuld gevinst.

Defensiven vaklede gevaldigt i sidste sæson. Det udstillede Viborg og Randers blandt andet som nævnt ovenfor, og det lå også til grund for, at Stig Tøfting i sin klumme kort inde i den nye sæson kunne skrive:

- En Brøndby-træner, der taber flere kampe, end han vinder, er ikke Brøndby-træner ret længe.

Men Jesper Sørensen gik pragmatisk til værks for at vende skuden. Han gik tilbage til de basale ting med at bolte defensiven mere sammen på bekostning af at implementere en masse af sine egne idéer.

Antallet af indkasserede mål faldt, sejrene kom hyppigere, og stille og roligt byggede Jesper Sørensen på den offensive del af holdet.

- At han lige tog et skridt tilbage, var meget fornuftigt. Det er grunden til, at Brøndby er, hvor holdet er nu. Det skal han have kæmpe ros for, for det er den eneste rigtige måde at gøre det på i den situation, mener Mikkel Bischoff.

- Hvis han havde holdt fast i sine idéer, som han kom ind med, og som lykkedes helt i starten, men som faldt igennem i de følgende kampe, så tror jeg ikke, han havde været Brøndby-træner nu.

Brøndby har toppet Superligaen i sæsonen, men ligger aktuelt på andenpladsen tre point efter rivalerne, der byder inden for i Parken søndag.

En sejr i Parken vil altså bringe Brøndby på pointmæssig omgangshøjde med mestrene. Men selv med et nederlag er Jesper Sørensens job ikke længere til debat, mener Mikkel Bischoff.

- FCK og FCM har langt større budgetter stadig. Hvis Brøndby bare slutter i top-3, kommer hans job ikke i fare, siger Discovery-eksperten.

FCK kommer til opgøret med midtugens jubelrus fra 4-3-sejren over Manchester United i baghovedet. Kombinationen af lidt trætte ben og en god modstander vil normalt ikke være at foretrække, men ifølge Bischoff er det ikke en ulempe for FCK i dette tilfælde.

- Lige præcis når de møder Brøndby på hjemmebane i Parken, så skal de ikke falde ned igen (efter United-kampen, red.), for kampen er jo nærmest lige så stor for FCK, siger Mikkel Bischoff.

- På den måde tror jeg, det er en fordel for dem, at de ikke møder Hvidovre eller har en udebanetur til Vejle, hvor det bare er en helt anden verden og nærmest en anden sportsgren, fordi alt omkring kampen er noget andet.

Kampen sparkes i gang søndag klokken 12.

/ritzau/