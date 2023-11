Pedersen styrer mod LPGA-triumf: Fører med tre slag

Den danske golfspiller Emily Pedersen står søndag med gode kort på hånden for at blive den blot anden dansker, der vinder en LPGA-turnering.

Efter lørdagens tredje runde fører Pedersen således stadig turneringen The Annika i Florida.

Pedersen fører endda med tre slag ned til de nærmeste konkurrenter før de sidste 18 huller.

Lørdag gik hun endnu en glimrende runde. Hun brugte 64 slag, svarende til seks slag under par.

Samlet er hun i 18 slag under par foran Lilia Vu fra USA og japanske Amy Yang, der begge er noteret for 15 slag under par.

Pedersen kom frem til sit resultat ved at lave seks birdies og altså ingen bogeys.

Hun sluttede runden af med sin sjette birdie og øgede dermed sin føring.

Kun én dansker har tidligere vundet en turnering på LPGA Tour, der er verdens stærkeste tour for kvinder.

Det gjorde Nanna Koerstz Madsen i marts 2022, da hun strøg til tops i Honda LPGA Thailand og scorede et beløb svarende til 1,6 millioner kroner for bedriften.

Godt dobbelt så meget er der til vinderen i årets The Annika.

Også Nicole Broch Estrup er med i finalerunderne. Inden søndagens runde ligger hun på en delt 54.-plads i to slag under par.

Nanna Koerstz Madsen klarede ikke fredagens cut.

