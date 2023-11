Overmars bliver idømt karantæne efter krænkelsessag

En krænkelsessag fra tiden som sportsdirektør i fodboldklubben Ajax koster Marc Overmars karantæne fra hollandsk fodbold.

Det står klart, efter at Den Hollandske Sportsdomstol (ISR) har idømt den tidligere hollandske landsholdsspiller udelukkelse fra alt, der har relation til hollandsk fodbold.

Det skriver mediet De Telegraf.

Sagen har kastet en toårig karantæne af sig til Overmars, hvor det sidste år er betinget.

- Ved vurderingen af den passende straf har disciplinærudvalget taget hensyn til, at denne sag har fået megen omtale, og at det har skadet den sigtede, lyder det i dommen fra ISR.

I februar 2022 forlod Marc Overmars stillingen som sportsdirektør i Ajax, da han havde sendt upassende beskeder til adskillige af klubbens kvindelige ansatte.

Ifølge De Telegraf er dommen faldet på baggrund af blandt andet over 300 sider af beskeder, hvor en stor del af dem var af seksuel karakter.

Overmars havde været sportsdirektør i Ajax siden 2012.

- Jeg undskylder. For en i min stilling er det helt uacceptabelt.

- Det kan jeg godt se nu. Men det er for sent. Jeg kan ikke se andre muligheder, end at jeg forlader Ajax. Det har også haft kæmpe betydning for mit privatliv. Derfor beder jeg alle om at lade min familie og mig være i fred, sagde han i forbindelse med afskeden.

Få måneder efter at Overmars forlod Ajax, blev han ansat i belgiske Royal Antwerp som teknisk direktør. En rolle han stadig besidder, og som ikke vil blive påvirket af karantænen i hollandsk fodbold.

Inden Overmars blev sportsdirektør, spillede han også selv i Ajax, hvor han var med til at vinde tre hollandske mesterskaber og Champions League i 1995.

Efterfølgende spillede han også i klubber som Arsenal og FC Barcelona.

Overmars har desuden spillet 86 kampe for det hollandske landshold.

/ritzau/