O'Riley, Daramy og Hjulmand er udtaget til landsholdet

Landstræner Kasper Hjulmand har fredag eftermiddag udtaget yderligere tre spillere til de kommende EM-kvalifikationskampe mod Slovenien og Nordirland.

Til midtbanen er Celtic-profilen Matt O'Riley og Sportings Morten Hjulmand udtaget, mens Mohamed Daramy supplerer offensiven.

Det meddeler Dansk Boldspil-Unions (DBU) på det sociale medie X.

22-årige Matt O'Riley er den eneste af de tre, der endnu har sin debut på A-landsholdet til gode. Han til gengæld tidligere spillet fem kampe for U21-landsholdet.

O'Riley er født i England og har også repræsenteret de engelske ungdomslandshold, men valgte i starten af 2022 at repræsentere Danmark, som han er berettiget til, da hans mor er dansk.

Han skiftede i januar 2022 fra MK Dons til Celtic og har siden etableret sig som en klar profil på den centrale midtbane. Han står i denne sæson noteret for seks mål og fem assister i 16 kampe for klubholdet.

Daramy og Hjulmand har spillet henholdsvis otte og en kamp for A-landsholdet. Daramy, der til daglig spiller for franske Reims, er forfremmet fra U21-landsholdet, hvor han bliver afløst af Sheffield Uniteds William Osula.

Landstræner Kasper Hjulmand udtog tirsdag 22 spillere til sin trup, men siden meldte Robert Skov afbud med en skade, hvorfor truppen efter fredagens udtagelse altså tæller 24 spillere.

Truppen byder på comeback til blandt andre Thomas Delaney, der ikke var med ved seneste samling på grund af et brækket kraveben.

En skadet Simon Kjær har meldt afbud, mens Jannik Vestergaard er tilbage efter en længere periode væk fra landsholdet.

Danmark møder Slovenien hjemme i Parken 17. november. Vinderen af den kamp vil ikke blot sikre en billet til EM, men også førstepladsen i gruppen.

Ender kampen uafgjort, vil Danmark med uafgjort eller sejr i Nordirland i sidste gruppekamp tre dage senere også sikre sig en plads ved slutrunden i Tyskland næste sommer.

Taber Danmark til Slovenien, kan en sejr i Nordirland blive nødvendig for at sikre EM-billetten. Afhængigt at andre resultater, kan mindre måske også gøre det.

/ritzau/