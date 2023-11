Nicolai Højgaard åbner med pragtrunde i sæsonafslutning

Nicolai Højgaard er kommet flyvende fra start i DP World Tour Championship, der er sæsonens sidste turnering på den europæiske golftour.

Den danske Ryder Cup-spiller åbnede med en første runde i fem slag under par og en delt førsteplads i det skrappe selskab, der tæller de 50 bedste på DP World Tour-ranglisten.

På banen i Dubai startede det ellers halvlunkent for den unge dansker. Efter seks huller var han et slag over par, men derfra fandt han sin rytme.

Han leverede seks birdies på de sidste 12 huller og blev noteret for i alt 67 slag. Højgaard deler førstepladsen med franskmændene Julien Guerrier og Matthieu Pavon.

Næsten stik modsat gik det for tvillingbror Rasmus Højgaard, der startede som lyn og torden, men derefter tabte tråden. Han var tre slag under par efter syv huller, men sluttede dagen i to slag over og overnatter på en beskeden placering langt nede i rækkerne.

Thorbjørn Olsen gik banen i to slag under par og er på en delt 11.-plads, mens Jeff Winther efter en runde i par ligger omtrent midt i feltet.

Turneringen har en samlet præmiepulje på 68,6 millioner danske kroner. Vinderen rejser hjem med godt 20 millioner kroner.

/ritzau/