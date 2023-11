Nervøse danske sejlere havde det svært i svag EM-vind

De danske sejlere, der kæmper for pladserne ved næste års OL i Paris, havde det svært ved EM i portugisiske Vilamoura.

Det er den generelle konklusion fra sportschef Thomas Jacobsen, som kan se tilbage på et stævne, hvor blandt andet 49er-bådene skuffede.

Bedste danske 49er-besætning blev Daniel Nyborg og Nikolaj Buhl, der sluttede på en samlet 47.-plads.

- Det er første gang i mange år, at Danmark ikke har en eller flere besætninger med i guldfeltet, og derfor er vi som hold selvfølgelig lidt rystede.

- Vi må bruge dette resultat som en anledning til grundigt at tænke det hele igennem, for det er svært at sætte sin finger på én ting, siger sportschefen i en pressemeddelelse.

Ved EM skal de danske sejlere vise sig frem i forhold til at blive udtaget til legene i Paris i 2024. EM fungerer som den første del af den danske OL-udtagelsesproces.

- Besætningerne har været meget nervøse, og det kender vi jo også fra tidligere. Man er næsten mere nervøs i udtagelsen end ved selve OL.

- Det gør desværre ikke ret meget godt for sejladserne, men omvendt er det en rigtig god forsmag på det ubehag, man bliver eksponeret for til OL.

Derudover forklares de svigtende resultater med en svag vind, der gjorde det vanskeligt at få fart i bådene på vandet.

- Efter nogle ellers fine træningsdage op mod stævnet, havnede vi pludselig midt i et højtryk, som ikke flyttede sig ret hurtigt. Det betød to-ti knob, meget let gradient og en svag søbrise.

- Marginale forhold, hvor man ikke tror, der bliver sejlet, og så går starten alligevel, forklarer sportschefen.

Et dansk højdepunkt var der dog ved EM. Duoen Josefine Nøjgaard og Esther Bojsen-Møller hentede EM-sølv for juniorer i 49erFX.

