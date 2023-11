Mark O. Madsen sendt hjem med knockout i karrierens største kamp

Mark O. Madsen tabte natten til søndag dansk tid til Jared Gordon i en UFC-kamp i Madison Square Garden i New York.

Men en byge af slag knockoutede 35-årige Gordon danskeren med blot 18 sekunder tilbage af første omgang.

39-årige Mark O. Madsen, tidligere OL-sølvvinder i brydning, led i november sidste år sit første nederlag i MMA-sporten, hvor han var ubesejret i sine første 12 kampe.

Danskeren blev for fem måneder siden tvunget hjem fra USA og tilbage til Falster på grund af hustruens sklerose.

På dansk grund er forberedelserne anderledes end i de topprofessionelle rammer i USA, hvorfor Mark O. Madsen før kampen fortalte, at han var usikker på, hvilken betydning omvæltningen får for karrieren i MMA - Mixed Martial Arts.

- Det ved jeg faktisk ikke endnu. Jeg kan bare konstatere, at jeg nu står over for den største kamp i min karriere i Madison Square Garden, sagde han før kampen til Ritzau.

For at få god sparring havde Mark O. Madsen inden kampen taget turen fra Falster og til træningslokaler i Albertslund og Hvidovre, hvor han støvede nogle af de gamle danske legender af inden for kampsportsmiljøet.

Mark O. Madsen blev pisket rundt af Brian Talarek, der er træner i thaiboksning, og sparrede med MMA-kæmperen Mads Burnell.

Derudover var han på korte træningsophold i Marokko, hvor han også fik arrangeret sparring.

