Mark O. Madsen kæmper videre i MMA trods nederlag i USA

Trods weekendens nederlag har Mark O. Madsen ingen plan om at stoppe eller neddrosle karrieren i MMA - Mixed Martial Arts.

Natten til søndag dansk tid tabte Mark O. Madsen en UFC-kamp på knockout i første omgang til amerikaneren Jared Gordon i Madison Square Garden i New York.

- Jeg laver noget, jeg er super taknemmelig for. Jeg føler mig privilegeret i at kunne leve af at dyrke min sport. Det har en kæmpe værdi for mig.

- Så længe man laver noget, man elsker, er det aldrig helt skidt, siger Mark O. Madsen.

Han er tilbage på Falster efter strabadserne i USA og ser tilbage på en blandet oplevelse.

- Det var en magisk oplevelse at kæmpe i Madison Square Garden.

- Jeg følte, at jeg styrede kampen, indtil jeg blev ramt. Resultatet var ikke det, jeg havde håbet på. Det var en pænt træls afslutning på en kamp, jeg havde styr på, siger Mark O. Madsen.

Jared Gordon var i de første minutter af kampen trængt i defensiven, men amerikaneren fik i slutningen af første omgang sat en albue i hovedet på Mark O. Madsen.

Efterfølgende blev den 39-årige dansker hamret i gulvet af et knytnæveslag mod tindingen fra amerikanerens højrehånd.

- Det er sport. Det er præmissen. Jeg følte mig godt forberedt. Det er svært at sætte en finger på noget.

- Det er, som det er. Jeg var langt foran i den omgang. Men så indkasserede jeg et uheldigt mål i overtiden og tabte, konstaterer Mark O. Madsen.

Der er dog ingen tanker om at stoppe eller tage en pause fra MMA.

- Jeg er sportsmand. Det er det, jeg er passioneret omkring. Jeg har jo ikke en skramme, så træningen starter allerede nu. Jeg elsker at dyrke sport, så livsstilen kommer til at fortsætte.

- Jeg kan godt lide at træne og spise sundt. Jeg skal passe træningen i København, og jeg skal træne i Marokko, siger han.

Den næste opgave bliver at rejse med den marokkanske MMA-kæmper Nasrat Haqparast til Kina, hvor den tidligere OL-sølvvinder i brydning skal hjælpe til i ringhjørnet.

- UFC er jo ikke et forbund, der består af ubesejrede kæmpere. UFC er et forbund, der består af en liste af kæmpere, som deltager i de her stævner hver eneste weekend.

- Jeg er den eneste tredobbelte olympiske deltager og den eneste græsk-romerske bryder i hele UFC. Når det kommer fra et positioneringsaspekt, tror jeg, at jeg har masser af goodwill at løbe på, vurderer Mark O. Madsen.

Han peger på, at der er masser af MMA-kæmpere, der har en karriere, hvor de vinder lidt og taber lidt.

- Jeg skal så gøre op med mig selv, om det er et karriereforløb, der harmonerer med det, jeg gerne vil. For jeg skal arbejde mig op på ranglisten og frem i bussen, siger han.

Mark O. Madsen indledte karrieren i MMA med 12 sejre i træk, men kan nu se tilbage på to nederlag i træk.

- Det er rigtigt, at jeg nu har to nederlag. Og det harmonerer i hvert fald ikke med det, der var og er målsætningen om at arbejde mig frem.

- Men det er business as usual, og så lægger vi en plan fremadrettet. Jeg har en kontrakt med UFC på nogle kampe. Det var ikke den sidste, det var det ikke, konstaterer Mark O. Madsen.

