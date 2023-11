Mark O. Madsen dyster i ikonisk arena: Karrierens største kamp

- Det bliver den første kamp i USA, hvor jeg har forberedt mig uden for USA. Det bliver spændende, om de ændringer giver mening. Men det kunne ikke være anderledes.

Alt er kastet op i luften for Mark O. Madsen, som natten til søndag dansk tid står over for amerikaneren Jared Gordon i en UFC-kamp i Madison Square Garden i New York.

For fem måneder siden tvang hustruens sklerose familien hjem fra USA og tilbage til Falster. På dansk grund er forberedelserne anderledes end i de topprofessionelle rammer i USA.

Mark O. Madsen er usikker på, hvilken betydning omvæltningen får for karrieren i MMA - Mixed Martial Arts.

- Det ved jeg faktisk ikke endnu. Jeg kan bare konstatere, at jeg nu står over for den største kamp i min karriere i Madison Square Garden.

- Inden for kampsport er der en kurve. Hver kamp er større end den sidste. Kurven bevæger sig op ad, indtil karrieren begynder at lakke mod enden.

- Jeg har været på en opadgående kurve. Og nu befinder jeg mig i en situation, hvor jeg skal kæmpe mod en amerikaner i den mest ikoniske arena i hele verden, siger Mark O. Madsen.

Den tidligere OL-sølvvinder i brydning led i november sidste år sit første nederlag i MMA-sporten, hvor han var ubesejret i sine første 12 kampe.

- Jeg føler jo stadig, at jeg er på en kraftigt opadgående kurve, og at der er nogle muligheder for mig.

- Tiden vil vise, om jeg kan skabe de rammer, jeg havde opsat med træningen i USA, på en eller anden måde i Danmark, siger Mark O. Madsen.

For at få god sparring har Mark O. Madsen taget turen fra Falster og til træningslokaler i Albertslund og Hvidovre, hvor han har støvet nogle af de gamle danske legender af inden for kampsportsmiljøet.

Mark O. Madsen bliver pisket rundt af Brian Talarek, der er træner i thaiboksning, og han sparrer med MMA-kæmperen Mads Burnell.

- Jeg har opsøgt de bedste, jeg har råd til, og pendler frem og tilbage.

- Det er alfa omega for mig, at jeg kunne forberede mig på den kamp, samtidig med at jeg var så tæt på hjemmet som muligt, forklarer Mark O. Madsen.

Derudover har han været på korte træningsophold i Marokko, hvor han også fik arrangeret sparring.

UFC-stævnet i New York starter klokken 00.00, og Madsens kamp er den fjerde.

