Manchester United må skifte ud på direktørposten

Manchester United skal have en ny administrerende direktør.

På sin hjemmeside oplyser Premier League-klubben, at Richard Arnold har besluttet at trække sig fra stillingen ved årsskiftet.

Arnold har været i Manchester United i 16 år, og i februar sidste år overtog han det betydningsfulde job fra Ed Woodward.

- Det har været et enormt privilegie at arbejde for denne fantastiske fodboldklub i de seneste 16 år. De ansattes og fansenes dedikation har været konstant gennem op- og nedturene.

- Jeg vil gerne takke dem alle for deres loyalitet og engagement og ønsker alle i klubben det bedste, siger han til Uniteds hjemmeside.

I første omgang bliver Patrick Stewart midlertidigt administrerende direktør, mens klubben går i gang med at finde en afløser.

Flere medier skrev i oktober, at rigmanden Jim Ratcliffe og hans firma Ineos arbejdede på at anskaffe sig en minoritetsandel i Manchester United.

Ifølge sportsmediet The Athletic ventes det, at Ineos' direktør for sport, Jean-Claude Blanc, bliver afløser for Arnold permanent.

Jean-Claude Blanc har tidligere haft topposter i Juventus og Paris Saint-Germain.

/ritzau/