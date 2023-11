Malmö FF fordømmer ballade til guldfest: Helt uacceptabelt

Malmö FF vandt søndag sit 23. svenske mesterskab, men guldfinalen i sidste spillerunde mod Elfsborg vil i særlig grad blive husket for balladen, der udspillede sig på stadion i Malmø.

Særligt efter første halvleg var kampen afbrudt i længere tid, før den kunne færdigspilles. Opgøret sluttede omkring en time efter, at det oprindeligt var planlagt.

- Det er med skuffelse og frustration, at vi må konstatere, at søndagens guldkamp mod IF Elfsborg var tvunget ud i en længere pause efter flere forskellige hændelser på tribunen, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Ballade blandt Elfsborgs medrejsende fans og siden pyroteknik fra Malmös fans udskød anden halvleg i flere omgange.

Udeholdets fans var tilsyneladende utilfredse med et net, som blandt andet blev forsøgt antændt. Derudover blev der også kastet med pyroteknik og andet mod sikkerhedspersonale og politi.

- Allerede nu kan vi uden forbehold konstatere, at vi oplevede adfærd, der er ulovlig.

- Blandt disse var brud på forbuddet mod ansigtsmasker, afbrænding af ulovlig pyroteknik, tingskade, overfald til fare for andre, hvilket er helt uacceptabelt, lyder det fra Malmö FF.

Klubben fortæller, at den arbejder på at kortlægge hændelsesforløbet og på at forbedre sikkerheden på hjemmebanen.

Til næste sæson gennemføres desuden en større ombygning af udebaneafsnittet.

På landsplan føres der forhandlinger om at øge sikkerheden på landets fodboldstadioner.

Mesterskabsduellen mellem Malmö FF og Elfsborg var uhyggelig tæt. På sidste spilledag behøvede Malmö FF en sejr for at vinde guld, mens Elfsborg kunne nøjes med uafgjort.

Det endte 1-0 til Malmö FF på et straffespark i anden halvleg. Efter slutfløjt blev banen invaderet af fans, der ville fejre guldet.

/ritzau/TT