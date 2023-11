Malmö FF er svensk mester for 23. gang efter afbrudt guldduel

Malmö FF er svensk mester for 23. gang i klubbens historie.

Det er en realitet, efter at holdet med danske Søren Rieks som indskifter slog Elfsborg med 1-0 på hjemmebane i en direkte duel om guldet.

Malmö FF var presset til sejr, og den skaffede angriberen Kiese Thelin på et straffespark i anden halvleg.

Sebastian Jørgensen og Jonas Knudsen så duellen fra Malmös bænk, mens Jeppe Okkels og Jens Jakob Thomasen startede for Elfsborg.

Opgøret sluttede omkring en time efter, at det oprindeligt var planlagt.

Ballade på afsnittet med Elfsborgs medrejsende fans og siden pyroteknik fra Malmös fans udskød således anden halvleg i flere omgange.

Elfsborgs fans var tilsyneladende utilfredse med et net, som blandt andet blev forsøgt antændt. Derudover blev der også kastet med pyroteknik og andet mod sikkerhedspersonale og politi.

Med godt en halv times forsinkelse kom spillerne omsider på banen for at varme op til anden halvleg, men i stedet for at få kampen sat i gang, blev spillere igen sendt ud.

Brandalarmen på stadion gik således i gang, efter at Malmös fans havde affyret en stribe pyroteknik.

På banen var første halvleg meget intens, men uden scoringer, selv om især Malmö FF pressede godt på og skabte flere muligheder.

Angriberen Kiese Thelin fik den største, men sparkede forbi rammen.

Den 31-årige angriber var også på spil med en stor chance i starten af den udsatte anden halvleg, men først efter 57 minutter kom forløsningen for Thelin og ikke mindst hjemmeholdets fans.

Han kæmpede sig selv til et straffespark, som sikkert blev omsat til mål.

Malmö var også meget tæt på 2-0, men forsvarsspilleren Ibrahim Buhari, der begik straffespark, fik forhindret målet med en god aktion.

Først til sidst fik Elfsborg tilkæmpet sig et overtag og farlige situationer, men Malmö FF holdt stand, og straks efter slutfløjtet blev banen invaderet af overstadige fans.

Andetsteds i Allsvenskans sidste spillerunde sikrede Jens Berthel Askou og IFK Göteborg sig akkurat overlevelse i overtiden, da holdet ude slog Varbergs Bois med 2-1.

Den tidligere Vejle-profil Arbnor Mucolli misbrugte et straffespark og lagde siden også op til den livgivende scoring i fem minutters overtid.

/ritzau/