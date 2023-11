Magnussen og Hülkenberg kører i forskellige biler i USA

Formel 1-holdet Haas har ændret strategi forud for sæsonens næstsidste grandprix i Las Vegas.

Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg får lov til at køre i to forskellige biler i den kommende weekend. I hvert fald hvad angår opsætning og opgradering.

Helt konkret skal Magnussen køre i en bil, der har de seneste aerodynamiske opgraderinger, mens Hülkenberg vender tilbage til en bil uden de samme opgraderinger.

De to kørere har selv besluttet, at det skal være sådan. Det forklarer Günther Steiner, der er teamchef hos Haas, i en pressemeddelelse.

- Hovedårsagen bag dette er, at Nico føler, at den gamle udgave passer ham bedre. Kevin har det lige omvendt.

- Vi har valgt at give dem, hvad de ønsker. Vi har to løb tilbage og intet at tabe, så vi forsøger at gøre, hvad vi kan, siger Steiner.

Haas havde også mulighed for at hente mere viden med to kørere i biler med de nyeste opgraderinger, men fandt det ikke nødvendigt.

- Vi diskuterede, om vi skulle indsamle mere data, men vi har nok data. Så det er en beslutning, der er baseret på, hvad den enkelte kører kan lide mere end alt andet.

- Det sætter dem i en komfortabel position, og de er så glade, som de kan være med de biler, de får, siger Steiner.

Det er tredje gang i denne sæson, at Formel 1-feltet skal til USA og køre løb. Det er noget, Magnussen godt kan lide.

- Jeg synes, at løbene i USA er specielle. Det er de nye løb i sporten. På en måde er sporten ny i USA, og de gør meget anderledes. Det er mere et show, og der er en speciel atmosfære her.

- Der er ekstra pres på os for at gøre det godt, fordi vi er det eneste amerikanske Formel 1-hold. Og det er en god ting. Når vi scorer point i de løb, så er det meget tilfredsstillende, siger Magnussen.

