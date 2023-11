Luis Diaz er genforenet med sin far efter kidnapning

Liverpool-angriberen Luis Diaz blev tirsdag genforenet med sin far, Luis Manuel Diaz, der blev kidnappet i Colombia af oprørsgruppen ELN for lidt mere end to uger siden.

Det tårevædede gensyn skete i forbindelse med, at Luis Diaz sluttede sig til landsholdet forud for VM-kvalifikationskampen mod Brasilien natten til fredag dansk tid.

Far og søn omfavnede hinanden, viser et billede publiceret af Det Colombianske Fodboldforbund (FCF).

Luis Manuel Diaz bar en T-shirt med budskabet "ikke flere kidnapninger".

- Efter den 12 dage lange frihedsberøvelse er det spillerens første kontakt med sin far og resten af familien, der længe levede i store kvaler, lyder det fra forbundet.

Nyheden om kidnapningen af Luis Diaz' forældre kom ud 29. oktober. Kort efter blev hans mor sat fri, men faderen blev først frigivet 11 dage senere.

Det var oprørsgruppen ELN, som for cirka to uger siden bortførte Liverpool-spillerens forældre.

ELN og den colombianske regering forhandler om en længerevarende fredsaftale.

Over 450.000 har mistet livet i konflikten mellem ELN og regeringen, der har stået på i over 60 år.

ELN, der i august indgik en seks måneder lang aftale om våbenhvile med regeringen, består af op mod 5800 medlemmer, heriblandt 2800 militante.

Oprørsgruppens leder, Antonio Garcia, sagde fredag, at fredsforhandlingerne ikke udelukker bortførelser som en kilde til finansiering for ELN.

/ritzau/