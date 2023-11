Løst dæksel gør Formel 1-træning til natteforestilling

I forvejen har denne weekends Formel 1-ræs i Las Vegas fået kritik for sine sene starttider. Og fredag gjorde problemer med kørebanen i den berømte spilleby de første planlagte træninger til en regulær natteforestilling.

Første træning tidlig fredag morgen dansk tid blev afblæst efter få minutter på grund af et defekt brønddæksel, som betød at både Carlos Sainz og Estaban Ocon fik skader på bilen.

Det stod hurtigt klart, at den anden træningsseance måtte udsættes, mens der blev arbejdet på at få vejproblemet under kontrol.

- Efter at have gennemført en inspektion kan vi konstatere, at det var et brønddæksel, der var gået i stykker. Vi må kontrollere alle andre brønddæksler, og det kommer til at tage tid, lyder det fra Det Internationale Motorsportsforbund (FIA).

Hos Ferrari er holdchef Frederic Vasseur alt andet end tilfreds med, at kørerne blev sendt ud på en ubrugelig bane. Han påpeger, at Sainz' Ferrari-racer nærmest blev totalskadet ved uheldet.

- Det koster os en formue. Det er bare uacceptabelt for Formel 1, siger han.

Det gør selvsagt ikke humøret bedre, at Sainz på grund af de omfattende reparationer på bilen står til en heftig startstraf i grandprixet på søndag.

Spanieren bliver sendt ti pladser tilbage i startrækkefølgen, selv om han var uden skyld i uheldet.

Først klokken halv tre om natten lokal tid lykkedes det at sætte gang i en fuld træningsseance. Klokken var fire, da kørerne omsider kunne holde fyraften.

Kevin Magnussen blev noteret for 13.-bedste tid. Teamkollega Nico Hülkenberg kørte syvendehurtigst.

Tredje træning er programsat til klokken 5.30 lørdag morgen dansk tid.

