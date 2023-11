Kristiansen håndterede presset alene: Gav nogle ar på sjælen

Victor Kristiansen stod klar til at slå igennem i Premier League, da han i januar byttede FC København ud med engelske Leicester.

Det var dog et hold i deroute, han tilsluttede sig, og det engelske visit blev langt fra som ønsket.

- Det var et meget hårdt halvt år.

- Det var nok den hårdeste måde at komme til udlandet for en ung spiller på. Først og fremmest kommer man til verdens bedste liga og så også til et meget dysfunktionelt hold, siger Kristiansen i landsholdslejren.

Leicester lå på det tidspunkt i bunden af Premier League, og den daværende træner, Brendan Rodgers, var fyringstruet.

Rodgers formåede ikke at løfte Leicester-mandskabet, og i april blev han fyret. Samtidig endte Leicester med at rykke ned.

- Det var vildt svært at blive hentet ind som en af dem, der skulle redde holdet og klubben som ung spiller.

- Jeg var jo derovre alene, og det er hårdt at håndtere alle tingene alene. Det har helt klart givet mig nogle små ar på sjælen.

Leicester-eventyret er nu sat på pause, da Kristiansen i august landede en lejeaftale hos den italienske klub Bologna.

Et skifte, der skete, da den nye Leicester-træner Enzo Maresca forsøgte at omskole den unge back til midtstopper.

- På træningslejren spillede jeg et par fine kampe som midtstopper, men jeg kunne bare mærke, at der var noget, der kriblede i mig, når jeg ikke fik lov til at løbe med op og angribe, siger Kristiansen.

Victor Kristiansen har så småt etableret sig på Bologna-holdet igen, efter at en skade holdt ham ude i løbet af oktober.

Og den unge dansker nyder sin tid i Italien efter karrierens svære udlandsstart.

- Det var ikke det, jeg havde håbet på, men jeg er bare glad for, at vi fandt en løsning i sommer, siger Kristiansen.

- Jeg trives godt (i Bologna, red.). Det er et dejligt sted, en dejlig by og det går godt i klubben.

Kristiansen er med i Danmarks trup, der fredag møder Slovenien i EM-kvalifikationen.

