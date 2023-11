Den fortsat aktive speedwaylandstræner, Nicki Pedersen, skal i 2024 køre for Grindsted Speedway Klub i den danske speedwayliga. Tirsdag underskrev parterne en etårig aftale. - Jeg er utrolig glad for, at vi fik det til at gå op i en højere enhed. Der var nogle ting, der skulle falde i hak, for at det kunne lykkes, siger Nicki Pedersen til TV 2 Sport. /ritzau/