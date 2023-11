Klopp: Brentford gør det godt uden karantæneramt Toney

Brentford har i angriberen Ivan Toneys fravær bevist sit værd, hvorfor Liverpool ikke kommer til at tage let på opgaven, når Thomas Franks mandskab søndag besøger Anfield i Premier League.

Det sagde Liverpool-manageren Jürgen Klopp fredag på et pressemøde.

- Det er super udfordrende at spille mod Thomas Frank og Brentford af forskellige årsager. De gør det rigtig godt, lød det.

- Jeg er ikke sikker på, at de er 100 procent tilfredse med sæsonen, men at miste Ivan Toney - og den spiller, han var for dem - er virkelig brutalt.

Toney, Brentfords topscorer i de seneste tre sæsoner, er i gang med at afsone en karantæne på otte måneder for at have brudt med Det Engelske Fodboldforbunds (FA) regler om sportsvæddemål.

Han kommer først i aktion igen tidligst 16. januar 2024.

Alligevel befinder Brentford sig på en niendeplads i Premier League efter at have spillet 11 kampe. Klubben har vundet sine seneste tre opgør.

- Det er velorganiseret. De har haft nogle få problemer i sæsonen, vil jeg sige, i forhold til at vænne sig til spillet uden Ivan, siger Klopp.

- Men hvis du kigger på tabellen, er de i midten med en opadgående formkurve.

Særligt Bryan Mbeumo har imponeret i Toneys fravær og er i øjeblikket Brentfords topscorer i Premier League med seks mål.

Danske Mathias Jensen har også været skarp for Brentford i denne sæson og står i skrivende stund noteret for tre mål og tre assists i Premier League.

Liverpool befinder sig efter 11 kampe på en tredjeplads i den bedste engelske række med 24 point - tre point bag Manchester City på førstepladsen.

/ritzau/Reuters