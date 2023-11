Juventus snupper førsteplads efter smal sejr

Juventus er nyt førerhold i Serie A efter en smal sejr over Cagliari.

Forsvarsspilleren Bremer scorede det forløsende mål for Torino-klubben i det 60. minut, efter at Juventus kom bedst ud til anden halvleg.

Forsvarskollega Daniele Rugani fik efterfølgende på besynderlig vis lagt bolden ind til 2-0, da han ramte overliggeren med maven, og selv udnyttede returen.

Før kampen var der ikke blevet scoret på Juventus i seks kampe, men det lavede Cagliari om på et kvarter før tid, da Aberto Dossena med et hovedstød sendte bolden i nettet til 1-2.

Cagliari kom også tæt på en udligning i løbet af anden halvleg, hvor Dossena blandt andet headede på stolpen.

Juventus er dermed et point foran Inter, der spiller søndag aften mod Frosinone.

Lørdagens tidlige kamp i Serie A bød på noget af et comeback af Lecce, der havde danske Patrick Dorgu med fra start mod AC Milan, der var uden en skadet Simon Kjær.

Milan kom godt fra start, da Olivier Giroud efter 27 minutter gjorde det til 1-0. Kun syv minutter senere kunne hollandske Tijjani Reijnders fordoble Milans føring til pausestillingen 2-0.

I anden halvleg blev den ellers komfortable føring sat over styr. Efter 66 minutters spil sparkede Nicola Sansone bolden i netmaskerne efter et hjørnespark.

Og kun fire minutter senere sparkede Lameck Banda ind til 2-2.

Det var også tæt på at gå fuldstændig galt for AC Milan.

Tre minutter inde i tillægstiden modtog Giroud et rødt kort for usportslig opførsel over for dommeren, og kun et minut senere lå bolden bag Milan-keeper Mike Maignan.

Efter et VAR-tjek kunne Milan dog ånde lettet op, da målet blev annulleret for et frispark i opspillet.

/ritzau/