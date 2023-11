Israels landsholdsanfører viser barnesko frem på pressemøde

Med en god slutspurt kan Israels landshold komme med til næste års EM i fodbold.

På tirsdagens pressemøde forud for onsdagens kvalifikationskamp mod Schweiz var det dog ikke dét, der tiltrak opmærksomhed.

Israels landsholdsanfører, Eli Dasa, havde taget en barnesko med til pressemødet. Ifølge ham tilhører den en dreng, som blev kidnappet af Hamas under angrebet på Israel 7. oktober.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Det er svært at tale i øjeblikket, men jeg tror ikke, at nogen af jer kan gætte, hvad historien bag skoen er.

- Drengen er i øjeblikket i Gaza med syv medlemmer af sin familie.

- Det er alt, der er tilbage fra hans hus. Denne venstre sko. Vi venter på ham her, lyder det fra anføreren, som til daglig spiller for Dynamo Moskva i Rusland.

Hamas angreb Israel 7. oktober, hvor 1200 mennesker ifølge Israel mistede livet. Siden har Israel bombet Gaza for at komme den islamistiske gruppe til livs.

Ifølge Gazas sundhedsmyndigheder, som kontrolleres af Hamas, har flere end 11.000 mennesker mistet livet i de israelske bombardementer.

På grund af krigen har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet, at Israel ikke må spille sine hjemmekampe på israelsk jord. I stedet spilles holdets to hjemmekampe i november i den ungarske by Felcsut.

Israel er på tredjepladsen i kvalifikationsgruppen med fire point op til Schweiz og fem point op til førerholdet Rumænien. Israel og Schweiz har spillet en kamp færre end de øvrige hold.

De to bedste hold kvalificerer sig til EM-slutrunden.

Onsdagens kamp begynder klokken 20.45.

/ritzau/