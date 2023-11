Ishockeylandsholdet afslutter turnering med ny sejr

To sejre i tre kampe er det resultatmæssige udbytte, den nye landstræner Mikael Gath tager med hjem fra sin første turnering med det danske ishockeylandshold.

Danmark afsluttede sin deltagelse i Deutschland Cup med en sikker 6-1-sejr over et tamt østrigsk hold søndag middag. Tidligere i turneringen blev det til et nederlag til Tyskland og sejr over Slovakiet.

Med til historien om søndagens sejr hører, at østrigerne spillede sent lørdag aften mod Tyskland og skulle på isen mod Danmark blot 13 timer senere.

Der var formentlig tunge ben i den østrigske lejr. Og det var da heller ikke meget, det 18-årige målmandstalent Kristers Steinbergs havde at se til i det danske bur.

Danskerne havde haft næsten et døgn til at hvile sig inden kampen og kom da også klart bedst fra start.

En tidlig østrigsk udvisning blev straffet af skudstærke Phillip Bruggisser, der klappede pucken i nettet fra lang afstand.

Den danske fjerdekæde stod bag næste fuldtræffer efter 12 minutter. Målet blev skabt af Oliver Kjær, der efter fikse driblinger spillede Christopher Frederiksen fri med baghånden, og frederikshavneren scorede let til 2-0.

Specielt sprudlende var det danske spil ikke trods den solide føring, og Bruggisser beklagede sig i et tv-interview i første pause over sjusket omgang med pucken.

Alligevel var det Danmark, der udnyttede østrigsk sløseri kort inde i anden periode. Mikkel Aagaard snuppede pucken fra en uopmærksom back og spillede med en tværpasning Mathias From fri til scoring.

Patrick Russell gjorde det 4-0 i powerplay sidst i anden periode, og det begyndte at ligne en lille ydmygelse af østrigerne, da først Oliver Larsen og senere Lucas Andersen øgede til 6-0 i slutperioden.

På det tidspunkt var sejren for længst i hus. Til gengæld lykkedes det ikke Steinbergs at holde sit mål rent. Med godt fire minutter igen fik Østrig reduceret til slutresultatet 6-1.

Holdets næste opgave bliver en firenationersturnering i Frankrig i februar.

