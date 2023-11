Hollandsk angriber får indopereret hjertestarter

Den tidligere hollandske landsholdsangriber Bas Dost skal fremover leve med en såkaldt ICD-enhed - en moderne pacemaker - efter sit kollaps på banen for to uger siden.

Hans klub, NEC Nijmegen, oplyser på sin hjemmeside, at Dost har fået indopereret den lille defibrillator og nu har forladt hospitalet

- Jeg er glad for at være hjemme igen og vil nu komme mig i fred og ro. Jeg vil gerne takke alle, der har støttet mig i den seneste periode. Det sætter vi stor pris på, siger Bas Dost.

Den 34-årige angriber faldt om i græsset mod slutningen af Nijmegens møde med AZ Alkmaar 29. oktober. Begge holds spillere slog ring om spilleren, mens han blev behandlet af tililende læger og samaritter.

Dost blev genoplivet og kom til bevidsthed og knyttede næven i en hilsen til publikum, da han blev båret ud.

Senere samme aften sendte han på det sociale medie X en besked fra hospitalet, hvor han meddelte, at han havde det godt. Senere forklarede han, at det var betændelse i hjertemusklen, der var årsag til kollapset.

En ICD-enhed er en slags avanceret pacemaker, der kan give elektrisk stød for at stoppe for hurtig hjerterytme.

Det er samme type, som Christian Eriksen blev udstyret med efter sit kollaps i Parken ved EM i 2021. Også Malmö-danskeren Anders Christiansen lever med en ICD-enhed i kroppen.

/ritzau/