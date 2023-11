Holger Runes modstander trækker sig i første sæt

Det blev en kort fornøjelse på tennisbanen tirsdag for danske Holger Rune ved sæsonfinalen i Torino.

I danskerens anden gruppekamp mod verdens nummer seks, Stefanos Tsitsipas, trak grækeren sig tidligt i første sæt.

Holger Rune startede med serven, og de to spillere indledte opgøret tæt og var begge godt med i hinandens servepartier, men uden nogen af dem var i stand til at bryde hinanden.

Ved stillingen 2-1 i første sæt til Rune bad Tsitsipas om lægehjælp på banen, og grækeren var ikke i stand til at fortsætte opgøret.

- Det var meget ærgerligt. Jeg synes, vi alle kunne se på hans første server, at han ikke servede fuldt igennem, siger Holger Rune på banen efter kampen.

- Vi spiller en lang sæson, det er vigtigt at passe på sin krop, og jeg ønsker ham det bedste.

Rune gav efter den korte kamp udtryk for, at han gerne ville spille videre mod en af turneringsreserverne, Taylor Fritz og Hubert Hurkacz, men det fik danskeren ikke lov til.

Ifølge ATP's regler er det de to reserver, der skal spille et opvisningssæt mod hinanden, hvis en spiller fra turneringen trækker sig fra en kamp inden for de første 50 minutter.

Sejren tirsdag er den første sejr til Rune ved sæsonfinalen.

Danskeren tabte søndag sin første kamp i turneringen mod verdensetteren, Novak Djokovic.

Torsdag skal Holger Rune spille sin sidste gruppekamp mod italienske Jannik Sinner, der ligger nummer nummer fire i verden.

Djokovic og Sinner møder hinanden senere tirsdag.

Hvis verdensetteren slår italieneren, vil torsdagens kamp mellem Rune og Sinner blive en direkte duel om videre avancement til semifinalen.

/ritzau/