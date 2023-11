Holger Rune taber til Sinner og er færdig i ATP Finals

Holger Rune er færdig ved ATP Finals efter gruppespillet.

Det står klart, efter at den 20-årige dansker tabte 2-6, 7-5, 4-6 til Jannik Sinner i den afgørende gruppekamp torsdag aften.

Italieneren går med sejren videre til semifinalerne som gruppevinder, mens Novak Djokovic avancerer som toer.

Sinner havde opbakning fra 12.000 tilskuere i Torino, der undervejs også gav danskeren en pibekoncert efter en længere diskussion med kampens dommer.

Rune fik i første sæt aldrig fat i 22-årige Sinners stærke første- og andenserver. Danskeren rettede dog op på det, og med det ændrede kampen karakter til at blive både tæt og dramatisk.

Det var første gang, at den unge dansker var med ved ATP Finals, og han kan se tilbage på en god præstation og et nederlag i tre sæt til verdensetteren Novak Djokovic, en sejr efter kun tre partier mod en skadet Stefanos Tsitsipas samt nederlaget til Sinner.

Runes server sad ikke i skabet fra kampens start, og det blev straffet hårdt af Sinner.

Især andenserverne var af meget blandet kvalitet, og da der var en del af dem, snuppede en tændt Sinner danskerens to første servepartier og bragte sig foran 4-0 uden de store problemer.

»Hep, hep, hep, hep, hep« lød det nærmest bønfaldende fra Rune mod sin boks med blandt andre træner Boris Becker og mor Aneke Rune, hvorefter han med flere stærke server endeligt bragte sig på tavlen.

Desværre for Rune var Sinner overlegen i sin serv. Blot fire dueller tabte Sinner i egen serv i første sæt, og derfor blev også 6-2 på kun godt en halv time til Runes store frustration.

Der var klart opløftende takter allerede fra starten af andet sæt. Rune måtte kæmpe lidt for at serve sig på 2-1, men efterfølgende fik han for første gang lagt pres på italienerens serv.

En kanonreturnering og et par vellykkede lange dueller gav Rune breakbold, men Sinner strammede op og udlignede til 2-2.

Rune måtte selv afværge en breakbold i det følgende parti og i det hele taget arbejde meget hårdere end Sinner for at holde sine servepartier.

Frem til 6-5 til Rune blev der dog holdt serv fra begge spillere, inden Rune slog til mod en italiener, der tog sig til lænden.

Rune kom på 40-0 og udnyttede sin tredje sætbold, efter at en kæmpende Sinner havde afværget de første to.

Der var drama fra starten af tredje sæt, hvor Rune i det tredje parti ville tage en challenge, men ikke fik lov af kampens dommer, da han gik efter den efterfølgende bold.

Rune protesterede længe over det, hvilket de 12.000 tilskuere på lægterne langt fra var tilfredse med og kvitterede med en pibekoncert mod danskeren.

Partiet varede over 12 minutter, inden det lykkedes danskeren at holde serv og bringe sig på 2-1, efter han havde overlevet to breakbolde.

Ved 2-2 var Rune igen presset i egen serv og overlevede denne gang en enkelt breakbold, inden han alligevel formåede at holde serv.

Foran 4-3 pressede Rune for første gang Sinner i italienerens serv og tilspillede sig sin første breakbold i sættet. Sinner afviste dog kynisk danskerens tilnærmelser og bragte sig på 4-4.

I det efterfølgende parti lykkedes det Sinner at bryde Rune, og så havde Sinner mulighed for at serve kampen hjem foran 5-4.

Den mulighed lod Sinner ikke glide ud af sine hænder, og han servede i sikker stil både kampen og gruppesejren hjem.

/ritzau/