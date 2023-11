Hjulmand om nøgleafbud: De misser den fedeste aften

Landstræner Kasper Hjulmand modtog dårligt nyt fra to af sine største profiler, allerede før landsholdssamlingen frem mod fredagens afgørende EM-kvalifikationskamp mod Slovenien.

Manchester United-profilerne Christian Eriksen og Rasmus Højlund er ude med skader og slutter sig til anfører Simon Kjær, der allerede måtte melde forfald før udtagelsen.

- Det er ærgerligt. Det er fandeme ærgerligt, for det er to gode fodboldspillere, lyder det fra Hjulmand, som dog forsøger at bevare det positive syn på kampene.

- Det er sådan, det er, og jeg må fokusere på de spillere, der er til rådighed. Jeg føler stadig, vi har en god gruppe, og det er der, mit fokus er.

Hjulmand føler stadig, at han har en trup med kvalitet til at slå både Slovenien og Nordirland, men han har ondt af de to United-spillere, og også Simon Kjær, som har været med hele vejen, men nu misser de kampe, de har kæmpet for at stå i.

- De er også forbandede over det. De er rigtigt trætte af ikke at kunne træde ind i Parken til sådan en kamp. Det er jo faktisk på de aftener, hvor man kvalificerer sig, som er de fedeste.

- Medmindre man vinder det hele til en slutrunde, så tager man jo altid lidt skuffet hjem, uanset hvor langt man når. Så aftenerne, hvor man kan kvalificere sig, det er der, hvor man får begejstringen og euforien, lyder det fra Hjulmand.

En sejr over Slovenien vil sikre Danmark ikke bare en billet til EM næste sommer i Tyskland, men også gruppesejren.

Får Danmark uafgjort, kan der blive brug for et point i Nordirland i sidste runde, men et nederlag til Slovenien kan gøre en sejr i Nordirland nødvendig, hvis Kasakhstan gør rent bord i de to sidste kampe.

Til de vigtige kampe vil trænere altid gerne have sine bedste og mest rutinerede spillere med. Kasper Hjulmand er ingen undtagelse. Men han er slet ikke bekymret for, om truppen uden Højlund og Eriksen kan bringe Danmark til EM.

- Jeg synes, vi har kvalitetsspillere. Jeg stoler på alle vores spillere. Det nytter ikke noget at gå og tænke på dem, man ikke har med. Jeg kan huske andre novembersamlinger, hvor det også har set sådan ud, siger Hjulmand.

Han meddeler desuden, at Andreas Skov Olsen, som belgiske medier ellers også har meldt skadet, efter planen ankommer til landsholdslejren mandag aften. Han burde være klar ifølge Hjulmand.

/ritzau/