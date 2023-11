Herning ydmyger Aalborg i Metal Ligaens topbrag

Herning Blue Fox ligner det bedste hold i Metal Ligaen lige nu.

Tirsdag aften vandt midtjyderne på hjemmebane med 6-0 i topbraget mod førerholdet, Aalborg Pirates.

Det var Aalborgs tredje liganederlag i træk, men nordjyderne holder foreløbigt fast i førstepladsen med 41 point for 19 kampe.

Herning nærmer sig dog kraftigt med sine 38 point.

Første periode forløb helt uden mål, og man skulle også 13 minutter ind i anden periode, inden det første mål faldt.

Her bragte den unge forward Lucas Bang Herning på 1-0.

Et par minutter inde i tredje periode blev Aalborg ramt af en udvisning, og det udnyttede svenske Jesper Thornberg til at udbygge føringen.

Få minutter senere var Thornberg i den assisterende rolle, da han lagde op til Mathias Froms 3-0-scoring.

Nu gik det stærkt. Kort efter sørgede Magnus Carlsen for det tredje Herning-mål inden for fem minutter.

Aalborg kunne slet ikke stoppe hjemmeholdet, og midtvejs i den sidste periode blev det 5-0 ved letten Andris Dzerins, igen i midtjysk powerplay.

De nordjyske udvisninger faldt i en lind strøm, og Mathias From udnyttede endnu et overtal til at score til 6-0.

Det er anden gang i træk, at Herning sætter Aalborg på plads. For en måned siden vandt Herning med 6-2 samme sted.

/ritzau/